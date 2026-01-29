Nicolussi Caviglia è tornato | Parma il déjà vu diventa una nuova sfida

Hans Nicolussi Caviglia torna a giocare a Parma, ma questa volta il ritorno ha un sapore diverso. Dopo un periodo di infortuni e incertezze, il centrocampista si presenta di nuovo tra i biancazzurri, pronto a sfidare se stesso e il suo passato. La città lo accoglie con curiosità, e lui si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta con la voglia di dimostrare di essere tornato più forte di prima.

Come un istante, un déjà vu. Un po’ lo è stato, se ci pensate: tornare a Parma per Hans Nicolussi Caviglia ha significato proprio riassaporare quella sensazione di ‘già visto’ resa celebre da Francesco Guccini, suo cantautore preferito, nella canzone ‘Incontro’. Quello tra Hans e il Parma è stato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Hans Nicolussi Caviglia è atterrato a Parma e si è subito diretto verso il centro sportivo.

Parma, Nicolussi Caviglia è ufficiale: esordio da ex contro la Juve?Hans Nicolussi Caviglia è ufficialmente un nuovo centrocampista del Parma. Il club gialloblù ha annunciato l'ingaggio dell'ex juventino con un comunicato apparso sul sito ufficiale. Nicolussi Caviglia ... corrieredellosport.it

UFFICIALE | Nicolussi Caviglia torna in maglia crociataA un’ora di distanza dall’uscita dell’annuncio di Franco Ezequiel Carboni (clicca qui), il Parma Calcio dà il benvenuto anche al secondo acquisto di gennaio, Hans Nicolussi Caviglia. Anzi, il bentorna ... sportparma.com

Parma have been very busy, officially signing Hans Nicolussi Caviglia from Venezia via Fiorentina, and Franco Carboni from Inter via Empoli. #Parma #Inter #Venezia #Fiorentina #SerieA #Calciomercato #TransferNews x.com

Parma, tris di colpi verso la Juve: dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, nuovo attaccante per Cuesta - facebook.com facebook