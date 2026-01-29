Nicky Minaj elogia Donald Trump | la strada per la cittadinanza americana è più semplice
Nicki Minaj ha annunciato di aver ricevuto una card da Donald Trump che le semplifica il percorso verso la cittadinanza americana. La rapper ha anche detto che considera Trump il migliore presidente di sempre. La notizia ha fatto il giro sui social, accendendo le polemiche tra chi apprezza e chi critica questa amicizia.
Nicki Minaj ha ricevuto una card da Trump che le faciliterà l'iter sulla cittadinanza. La rapper ha definito il Presidente Usa, il migliore di sempre.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Nicki Minaj Donald Trump
La gaffe di Nicky Minaj ospite di Erika Kirk, prima elogia Trump poi il lapsus: «I giovani hanno come riferimento l’assassino JD Vance» – Il video
Cosa unisce Donald Trump e Nicki Minaj (c’entra la Nigeria)
Ultime notizie su Nicki Minaj Donald Trump
Argomenti discussi: Nicki Minaj sul palco con Trump: Sono la sua fan numero uno.
Nicki Minaj si schiera con Trump: Sono probabilmente la sua fan numero unoLa popstar Nicki Minaj ha pubblicamente espresso il suo sostegno all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendosi probabilmente la sua fan numero uno. la7.it
La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump, 'sono la sua prima fan'La rapper Nicki Minaj sale sul palco dell'evento di Donald Trump per presentare i 'Trump Accounts', il bonus bebè con il quale il governo darà mille dollari a ogni bambino nato fra il 2025 e il 2029. ansa.it
Enny P rappresenta al momento un oggetto misterioso per il rap italiano. Guè l'ha definita la miglior rapper italiana del momento, mentre Geolier solo un anno fa l'ha massacrata a Nuova Scena definendola una brutta copia di Cardi B e Nicky Minaj. Chi ha ragi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.