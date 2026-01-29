Nicky Minaj elogia Donald Trump | la strada per la cittadinanza americana è più semplice

Nicki Minaj ha annunciato di aver ricevuto una card da Donald Trump che le semplifica il percorso verso la cittadinanza americana. La rapper ha anche detto che considera Trump il migliore presidente di sempre. La notizia ha fatto il giro sui social, accendendo le polemiche tra chi apprezza e chi critica questa amicizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.