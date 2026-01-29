Niang il sorriso Virtus Voglio scudetto e Coppa L’Nba subito? Sto bene qui Con Dusko imparo tanto

Niang si presenta con il sorriso e parla chiaro: vuole vincere lo scudetto e la Coppa Italia con la Virtus. Dice che sta bene a Bologna e che l’NBA può aspettare. Con Dusko, il suo allenatore, impara ogni giorno qualcosa di nuovo. Per lui, la pallacanestro è un momento di gioia, e la Virtus è come un grande parco giochi dove si diverte con i suoi compagni.

Sorridente. Come quando è in campo o in panchina. Per lui la pallacanestro è un momento di gioia. E la Virtus una sorta di parco-giochi da condividere con i suoi amici, i compagni di squadra. Nell'ultimo turno, per di più, ha portato a casa il titolo di mvp Unipol e Best Ita Fastweb. Saliou Niang è nato a Dakar, il 14 maggio 2004. La famiglia si è poi trasferita a Mandello del Lario, nel Comasco. In Fortitudo dal 2018 al 2023, due stagioni a Trento e, ora, la Virtus. Con l'aggiunta dell'esperienza con la nazionale italiana. Niang, dobbiamo chiamarla Saliou, Sali o Sal? "Per gli amici sono Sal".

