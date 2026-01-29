New Zealand declines invite to join Board of Peace

Il governo della Nuova Zelanda ha deciso di non aderire alla proposta di Donald Trump di entrare nel suo Board of Peace. La decisione è arrivata dopo aver valutato attentamente la proposta, che non è stata accettata ufficialmente dal paese. La notizia arriva in un momento in cui le relazioni tra Wellington e Washington sono sotto osservazione. Il primo ministro Chr… ha spiegato che la decisione riflette la volontà del paese di mantenere una posizione autonoma su questioni di pace e sicurezza internazionale.

WELLINGTON, Jan 30 (Reuters) - New Zealand decided against accepting U.S. President Donald Trump's invitation to join his Board of Peace, New Zealand's Prime Minister Christopher Luxon said in a statement on Friday. Trump launched his Board of Peace last week, initially designed to cement Gaza's rocky ceasefire, but which he foresees playing a wider role that concerns other global powers. He has invited dozens of other world leaders to join, and while Middle East powers including Turkey, Egypt, Saudi Arabia and Qatar, as well as major emerging nations such as Indonesia, have joined the board, global powers and traditional Western U.

