Netturbino aggredito e deceduto dopo mesi di agonia | 29enne a processo con rito abbreviato

Francesco Checchia, 29 anni di Lucera, sarà giudicato con rito abbreviato per aver picchiato Gianluigi Esposito, il netturbino di 56 anni che è morto dopo otto mesi di sofferenza in ospedale. La vicenda ha scosso la comunità, che ora attende di conoscere la sentenza.

Sarà processato con rito abbreviato il 29enne di Lucera Francesco Checchia, accusato di aver brutalmente aggredito Gianluigi Esposito, netturbino di 56 anni deceduto in ospedale, dopo 8 mesi di agonia.Lo ha stabilito il gup Mario De Simone, subentrato alla collega Valeria Cascello, che ha.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

