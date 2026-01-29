Nessun miracolo: Sharon Maccanico non ce l’ha fatta. La donna, dopo aver combattuto con tutte le sue forze, non ha resistito alle ferite riportate nell’incidente. Le speranze di salvarla si sono spente nel corso della notte, nonostante gli sforzi dei medici. La famiglia e gli amici sono distrutti dal dolore.

Tempo di lettura: 2 minuti Il tempo, che nelle prime ore sembrava poter essere un alleato della speranza, si è trasformato lentamente nel suo contrario. Con il passare dei giorni e con il tragico ritrovamento di altri corpi tra le macerie lasciate dalla frana che ha travolto il campeggio in Nuova Zelanda, l’attesa per un miracolo si è fatta sempre più silenziosa, sempre più fragile. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare: Sharon Maccanico, quindicenne di Avellino, non ce l’ha fatta. Il suo nome si aggiunge a quello delle vittime di una tragedia che ha sconvolto famiglie, comunità e un’intera città lontana migliaia di chilometri, ma improvvisamente vicinissima nel dolore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nessun miracolo: Sharon Maccanico non ce l’ha fatta

La tragica scomparsa di Sharon Maccanico, giovane studentessa irpina, è stata confermata dal college.

Edoardo, freerider romano di 31 anni, è deceduto dopo l’incidente avvenuto sulla Marmolada venerdì 27 dicembre.

Frana in Nuova Zelanda, ritrovati sei corpi sepolti: attesa per l'identificazione di Sharon MaccanicoSono stati ritrovati i sei corpi sepolti dalla frana di Mont Maunganui in Nuova Zelanda. Si attende ora l’identificazione del cadavere di Sharon Maccanico, la 15enne originaria del ... ilmattino.it

Frana in Nuova Zelanda, cresce l'apprensione per Sharon Maccanico: morto il suo fidanzatinoCi sono amori che non fanno in tempo a diventare grandi, e proprio per questo restano eterni. Sui profili Instagram di Sharon Maccanico la 15enne originaria di Avellino e del suo fidanzatino ... ilmattino.it

Tragedia sul Monte Maunganui: identificato il corpo del fidanzato di Sharon Maccanico facebook

Frana in Nuova Zelanda, morta la 15enne avellinese Sharon Maccanico - (Adnkronos) - "Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pak uranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui" in x.com