Nella notte più dura del Napoli, la gara di Vergara ha portato alla luce un errore decisivo. La squadra partenopea si congeda dall’Europa e dalla Champions League, lasciando dietro di sé una sconfitta pesante. I tifosi sono delusi, ma anche consapevoli che questa sconfitta può servire da lezione per il futuro.

"> Il Napoli esce dall’Europa e dalla Champions League con una ferita ancora aperta, ma anche con una consapevolezza nuova. Tra i tanti errori di una stagione segnata da scelte discutibili e da un’emergenza infortuni mai davvero spiegata, la notte del Maradona ha restituito agli azzurri un patrimonio che sembrava smarrito: Antonio Vergara. È questo il senso profondo dell’eliminazione raccontata da Antonio Corbo su Repubblica Napoli, una sconfitta che lascia un premio di consolazione dal valore enorme. Vergara, escluso, bruciato, destinato altrove, si è imposto per necessità e ha risposto con una prestazione di ribellione pura. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Nella notte più amara si scopre una stella. La gara show di Vergara svela l'ultimo errore

Antonio Vergara, 23 anni di Frattaminore, si prepara a scendere in campo in una partita di grande rilevanza in Champions League.

