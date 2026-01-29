Nella notte più amara si scopre una stella La gara show di Vergara svela l’ultimo errore
Nella notte più dura del Napoli, la gara di Vergara ha portato alla luce un errore decisivo. La squadra partenopea si congeda dall’Europa e dalla Champions League, lasciando dietro di sé una sconfitta pesante. I tifosi sono delusi, ma anche consapevoli che questa sconfitta può servire da lezione per il futuro.
"> Il Napoli esce dall’Europa e dalla Champions League con una ferita ancora aperta, ma anche con una consapevolezza nuova. Tra i tanti errori di una stagione segnata da scelte discutibili e da un’emergenza infortuni mai davvero spiegata, la notte del Maradona ha restituito agli azzurri un patrimonio che sembrava smarrito: Antonio Vergara. È questo il senso profondo dell’eliminazione raccontata da Antonio Corbo su Repubblica Napoli, una sconfitta che lascia un premio di consolazione dal valore enorme. Vergara, escluso, bruciato, destinato altrove, si è imposto per necessità e ha risposto con una prestazione di ribellione pura. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Napoli, è nata una stella? La favola di Vergara: dal crociato rotto all'esordio in Champions
Vergara anche in Champions, Conte si affida a lui nella serata più importante
Antonio Vergara, 23 anni di Frattaminore, si prepara a scendere in campo in una partita di grande rilevanza in Champions League.
