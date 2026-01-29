Nel weekend | inizia il Carnevale di Venezia con balli cortei acquei e feste

Venezia si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del Carnevale. Da venerdì 30 gennaio fino a domenica 1 febbraio, la città si riempirà di balli, sfilate e feste in acqua. Le strade e i canali si trasformeranno in un palcoscenico di colori e maschere, attirando visitatori da tutta Italia e oltre. La stagione più attesa dell’anno è ufficialmente iniziata, e Venezia si mostra pronta a sorprendere ancora una volta.

