Nel weekend | inizia il Carnevale di Venezia con balli cortei acquei e feste

Venezia si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del Carnevale. Da venerdì 30 gennaio fino a domenica 1 febbraio, la città si riempirà di balli, sfilate e feste in acqua. Le strade e i canali si trasformeranno in un palcoscenico di colori e maschere, attirando visitatori da tutta Italia e oltre. La stagione più attesa dell’anno è ufficialmente iniziata, e Venezia si mostra pronta a sorprendere ancora una volta.

Inizia il Carnevale di Venezia con balli, cortei acquei e feste: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 31 gennaio e 1° febbraio 2026, anticipato da venerdì 30 gennaio. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Carnevale di Venezia 2026, quando inizia e finisce: il programma di feste e parate e i costi

Il Carnevale di Venezia 2026 si terrà dal 31 gennaio al 17 febbraio.

