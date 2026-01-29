Nel ricordo di Gianluca Tognini Amici e parenti si ritrovano per il calcetto e una cena

Amici e parenti si sono riuniti per ricordarlo, tra una partita di calcetto e una cena. La serata è stata un modo per condividere ricordi e stare insieme, cercando di alleggerire il dolore per la perdita improvvisa di Gianluca, morto a soli 34 anni nel 2022. La sua assenza si sente forte in ogni volto presente, ma l’affetto e i ricordi continuano a vivere tra loro.

Quando certe persone scompaiono diventano indimenticabili è cosi è per Gianluca Tognini, scomparso nel 2022 a soli 34 anni. Nei giorni scorsi amici e parenti si sono ritrovati ai campetti da calcetto del Road, sul viale Roma, per giocare una partita insieme, ricordandolo nello sport che più gli piaceva. Gianluca amava il calcio e così gli amici, ogni anno, si danno appuntamento fisso in occasione del suo compleanno (il 19 gennaio) per tenere vivo il ricordo. Un momento di condivisione e unione per rivivere la sua bontà e ironia, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto, nonostante la malattia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel ricordo di Gianluca Tognini. Amici e parenti si ritrovano per il calcetto e una cena Approfondimenti su Gianluca Tognini Torino abbraccia il suo Capitano: al Teatro Regio una serata speciale nel ricordo di Gianluca Vialli Il Teatro Regio di Torino ospita una serata dedicata a Gianluca Vialli, in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa. Cena con i colleghi, si allontana e non torna più: la ritrovano senza vita nel laghetto ghiacciato. Dinamica choc Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Gianluca Tognini Argomenti discussi: Nel ricordo di Gianluca Tognini. Amici e parenti si ritrovano per il calcetto e una cena; Ricordo? - Storie del passato, per leggere il presente; Intervista a Gianluca Buttolo per Out: il tennis fatto a strisce; Trascrive il libro di Primo Levi su una parete del liceo Volta. Nel ricordo di Gianluca Tognini. Amici e parenti si ritrovano per il calcetto e una cenaRicortola rende omaggio al giovane scomparso nel 2022 a soli 34 anni. Il messaggio: Chi manca non scompare, si moltiplica in ogni luogo. lanazione.it Lutto nel calcio dilettantistico sardo, per la morte improvvisa di Gianluca Deiana, 54 anniIl fischietto si è fermato per sempre, nel silenzio più assordante. Assemini e l’intero mondo del calcio amatoriale sardo sono sotto shock per la scomparsa improvvisa di Gianluca Deiana, arbitro della ... vistanet.it LE LUNE DELL'ECOMUSEO con GIANLUCA TOGNONI di Meteotrentino DOMENICA 1 FEBBRAIO ORE 18:15 PARCHEGGIO DEL TEATRO DI LARIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . #trentino #visittrentino #termedicomano #trentinodavivere #gardatrentino - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.