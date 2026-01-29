Nel giorno della memoria all’IIS Galluppi di Tropea la testimonianza di Massimo Sinigaglia

Durante il giorno della memoria, all’IIS “Galluppi” di Tropea, Massimo Sinigaglia ha parlato agli studenti. Ha raccontato le sofferenze delle leggi razziali e della deportazione degli ebrei, ma anche le storie di chi ha resistito e ha mostrato umanità. Sinigaglia ha anche denunciato i crimini ancora in corso oggi.

Durante il collegamento Massimo Sinigaglia, dialogando con gli studenti, ha testimoniato la barbarie delle leggi razziali e della deportazione degli ebrei, ma anche l’opera di straordinaria resistenza e umanità, denunciando anche gli orrendi crimini che vengono commessi nel presente. La ricorrenza della giornata è stata caratterizzata dalla partecipazione di Carmine Armellino (presidente ANPI di Vibo Valentia) oltre che dal DS dell’IIS Galluppi di Tropea, prof. Nicolantonio Cutuli, dai docenti e dagli studenti delle classi terminali del Liceo Classico e Scientifico.  Il 27 gennaio, nella Giornata della Memoria, l’IIS Tropea, ha ospitato la testimonianza di Massimo Sinigaglia, figlio di quel piccolo Giorgio che, con la sua famiglia, è riuscito a scampare in Svizzera alle infami leggi razziali fasciste e allo sterminio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

