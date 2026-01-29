Nel giorno della memoria all’IIS Galluppi di Tropea la testimonianza di Massimo Sinigaglia

Durante il giorno della memoria, all’IIS “Galluppi” di Tropea, Massimo Sinigaglia ha parlato agli studenti. Ha raccontato le sofferenze delle leggi razziali e della deportazione degli ebrei, ma anche le storie di chi ha resistito e ha mostrato umanità. Sinigaglia ha anche denunciato i crimini ancora in corso oggi.

Durante il collegamento Massimo Sinigaglia, dialogando con gli studenti, ha testimoniato la barbarie delle leggi razziali e della deportazione degli ebrei, ma anche l’opera di straordinaria resistenza e umanità, denunciando anche gli orrendi crimini che vengono commessi nel presente. La ricorrenza della giornata è stata caratterizzata dalla partecipazione di Carmine Armellino (presidente ANPI di Vibo Valentia) oltre che dal DS dell’IIS Galluppi di Tropea, prof. Nicolantonio Cutuli, dai docenti e dagli studenti delle classi terminali del Liceo Classico e Scientifico. Il 27 gennaio, nella Giornata della Memoria, l’IIS Tropea, ha ospitato la testimonianza di Massimo Sinigaglia, figlio di quel piccolo Giorgio che, con la sua famiglia, è riuscito a scampare in Svizzera alle infami leggi razziali fasciste e allo sterminio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Nel giorno della memoria all’IIS “Galluppi” di Tropea la testimonianza di Massimo Sinigaglia Approfondimenti su Tropea Galluppi Colleferro. 27 Gennaio Giorno della Memoria. In Biblioteca comunale alle ore 18: “Il Campo di Ravensbrück… La testimonianza di Teresa Noce” In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio alle ore 18, la Biblioteca comunale di Colleferro ospiterà una testimonianza dedicata a Ravensbrück, attraverso il racconto di Teresa Noce. “Sulle note del ricordo verso la Pace”: il successo della Marcia della Memoria dell’IIS “A. Lombardi” di Airola Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Tropea Galluppi Argomenti discussi: Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Il Giorno della Memoria, oggi. Giorno della memoria 2026: le iniziative e la programmazione delle reti MediasetIn occasione del Giorno della Memoria 2026, Mediaset si impegna a tenere viva nella mente dei telespettatori: tutta la programmazione. superguidatv.it Pro Pal in piazza nel Giorno della Memoria. La presidente Anpi: Sto con voiManifestazione in piazza Nettuno a pochi metri dalla commemorazione dell'Olocausto: Mai più per nessun popolo, sugli striscioni. Anna Cocchi, leader Anpi locale, si aggrega al corteo: Vedo dei para ... rainews.it https://www.wltv.it/al-teatro-massimo-di-siracusa-argo-per-la-regia-di-serena-sinigaglia/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.