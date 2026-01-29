Nei paesi dei Nebrodi, la comunità si stringe attorno alla famiglia delle due vittime. Sono due ragazzi, considerati bravi e rispettati, uccisi in circostanze ancora da chiarire. Gli abitanti parlano di un episodio inedito, difficile da credere, e si affidano alle prime ipotesi di incidente. La vittima più anziana, che era con loro, ora diventa il punto di partenza delle indagini. La comunità resta scioccata, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire cosa sia successo in quella zona.

“Due bravi ragazzi, introversi ma integrati nella nostra comunità, inimmaginabile che ci possa essere un’ipotesi diversa da quella dell’incidente, erano due ragazzi serissimi”. Non ha dubbi il sindaco di San Pier Niceto, Domenico Nastasi. Davis e Giuseppe Pino, i fratelli di 26 e 44 anni ritrovati morti mercoledì nella campagna di Montagnareale assieme all’anziano, Antonio Gatani, erano di questo paesino di 2.500 abitanti abbarbicato sui Nebrodi. Qui i Pino avevano preso le redini della ditta edile del padre: “La scorsa settimana ci stavano sistemando due piastrelle in piazza, siamo sconvolti, avevano famiglie e figli, vivevano tra casa, lavoro e credo religioso, ragazzi d’oro”, ha aggiunto il sindaco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nei paesi dei cacciatori uccisi sui Nebrodi: “Mai vista qui una cosa simile”. Il faro sulla vittima più anziana

Approfondimenti su Nebrodi Uccisi

I corpi di tre cacciatori sono stati trovati ieri nelle campagne di Montagnareale, sui Nebrodi.

Questa mattina, i carabinieri hanno scoperto i corpi di tre cacciatori nel bosco di Montagnareale, nei Nebrodi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nebrodi Uccisi

Argomenti discussi: Messina, 3 cadaveri crivellati di colpi trovati in bosco Montagnareale; Tre cacciatori trovati morti nel bosco: interrogato l’amico del più anziano del gruppo; Il mistero dei 3 cacciatori trovati morti nei boschi del Messinese; Trovati morti tre cacciatori amatoriali.

Mistero cacciatori, interrogati a decineSul mistero dei tre cacciatori trovati morti in un bosco nel Messinese sono state interrogate decine di persone, tra parenti e amici. Disposti l'autopsia e rilievi balistici. rainews.it

Tre cacciatori trovati morti nei boschi dei Nebrodi: chi sono le vittime, le ipotesi degli investigatori per risolvere il gialloMontagnareale, mezz’ora prima del tramonto: una telefonata al 112, un’area interdetta e tre corpi con ferite d’arma da fuoco ... lasicilia.it

Esiste una Sicilia che raramente entra nei racconti, ma che dura tutto l’anno. Nei Nebrodi l’inverno non è una stagione vuota. È un tempo largo, fatto di boschi di faggi, laghi silenziosi e paesi che resistono all’altitudine e alla distanza. Pedalare o camminare t - facebook.com facebook

Prosegue la sequenza sismica dei Monti Nebrodi, nel nord-est della #Sicilia, dove da ieri sono stati localizzati 54 terremoti, 17 dei quali di magnitudo pari o superiore a 2. Le scosse più rilevanti sono l’M 4.0 di ieri pomeriggio, l’M 3.5 di stamattina e l’M 3.7 di p x.com