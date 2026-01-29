Nei lager c’eravamo anche noi Lo sterminio dei Triangoli Rosa rinviato lo spettacolo

Nei lager c’eravamo anche noi. Lo spettacolo previsto per questa sera ad Arezzo è stato spostato a causa di imprevisti. La rappresentazione, che affronta lo sterminio dei Triangoli Rosa durante l’Olocausto, si terrà ora il 13 febbraio alle 21.15. La decisione è arrivata all’ultimo minuto, lasciando alcuni spettatori delusi, ma l’organizzazione assicura che l’evento si svolgerà come programmato tra due settimane.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – È stato rinviato a venerdì 13 febbraio, alle ore 21.15, lo spettacolo “Nei lager c’eravamo anche noi. Lo sterminio dei Triangoli Rosa”, inizialmente previsto per il 30 gennaio al Teatro Moderno di Tegoleto, per una indisposizione degli attori della Compagnia teatrale “Attori & Convenuti”. Lo spettacolo, da un’idea drammaturgica di Gaetano Pacchi, che ne cura anche la regia, con Giovanni Conticelli, Giovanni Guttadauro, Giulio Meoni, Francesco Pappalardo e Wolfango Tedeschi, con le musiche originali composte ed eseguite da Michele Salotti, sarà interpretato dal gruppo teatrale amatoriale Attori & Convenuti, composto principalmente da professionisti del settore legale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 26 gennaio 2026, a Civitella, si ricorderà la persecuzione delle persone LGBTQIA+ nei lager nazisti, con un evento teatrale che porta alla luce le storie di chi ha vissuto quegli orrori.

Il teatro Moderno di Tegoleto ospita venerdì 30 gennaio alle 21:15 lo spettacolo

