Negozio di bomboniere nel mirino La polizia arresta due giovani
La polizia ha arrestato due giovani che avevano messo nel mirino un negozio di bomboniere sulla via Foce, nel versante massese. I due sono stati fermati mentre cercavano di entrare nel negozio, che avevano già preso di mira in passato. Gli agenti li hanno colti sul fatto e li hanno portati in questura. Per ora, non si conoscono ancora i motivi esatti dell’azione o eventuali collegamenti con altri episodi.
Avevano messo gli occhi su un negozio di bomboniere e confetti sulla via Foce, lungo il versante massese. Si erano ’armati’ come avevano potuto e con alcuni colpi di pietra – intorno alle 22 di martedì sera – hanno sfondato la porta a vetro per poi entrare in cerca di denaro e oggetti preziosi da razziare. Uno dei due è rimasto a fare il ’palo’ all’esterno, mentre l’altro nello sgattaiolare dentro si è ferito alle mani, ragion per cui all’arrivo delle forze dell’ordine sono state rinvenute numerose tracce di sangue. A dare l’allarme, notando l’insolita attività e presumibilmente gli strani rumori provenire dall’interno del negozio, è stato un residente della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
