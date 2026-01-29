Negozi no food in affanno | Contributi dal Comune

Negli ultimi mesi il centro storico di Ascoli piange alcune attività storiche. La Birretta, Maxelà, Cuisine Royal e il negozio di calzature Kam chiudono uno dopo l’altro. Il Comune ha promesso contributi per aiutare i negozi no food in difficoltà, ma ancora nessuno sa se basteranno a salvare le imprese che spariscono.

Negli ultimi mesi il centro storico di Ascoli ha visto spegnersi diverse insegne storiche. Tra fine 2025 e inizio 2026 hanno chiuso il pub La Birretta, i ristoranti Maxelà e Cusine Royal, mentre a breve abbasserà le serrande anche il negozio di calzature Kam in corso Mazzini. L’ultima chiusura, in ordine cronologico, è quella della storica yogurteria Yoghi di piazza Arringo, che dopo 32 anni di attività ha salutato la città. Un segnale che riaccende il dibattito sul futuro del commercio ascolano. Ne è consapevole anche l’assessore comunale al commercio, Laura Trontini. Assessore, la chiusura di Yoghi ha colpito gli ascolani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

