La notte Nba si chiude con Victor Wembanyama protagonista. Il giovane francese ha regalato un’altra schiacciata spettacolare, che ha attirato l’attenzione di tutti. Nonostante la sconfitta degli Houston Rockets nel derby texano contro i San Antonio Spurs, Wembanyama si conferma tra i migliori con alcune giocate da highlight. La scena resta suo.

La top 5 della notte Nba: il re degli highlights è Amen Thompson degli Houston Rockets, sconfitti però nel derby texano dai San Antonio Spurs di Victor Wembanyama (anche lui presente nella classifica delle migliori giocate). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba, è sempre Wembanyama show: guarda la sua ultima schiacciata

La NBA Cup si prepara a incoronare una nuova campionessa, con la finale tra Knicks e Spurs.

La NBA Cup 2025 si avvicina alla sua conclusione con una notte decisiva a Las Vegas.

