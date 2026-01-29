NBA Cleveland travolge i Lakers | Cavs inarrestabili notte di derby e colpi esterni

I Cleveland Cavaliers continuano a vincere senza sosta. Questa volta hanno travolto i Los Angeles Lakers in una partita senza storia, dimostrando di essere inarrestabili. La squadra di Cleveland ha dominato dall’inizio alla fine, lasciando gli avversari senza possibilità di rimonta. È stata una notte di derby e colpi esterni, che conferma il buon momento dei Cavaliers in questa stagione.

Prosegue il momento d'oro dei Cleveland Cavaliers, che superano nettamente i Los Angeles Lakers in una serata ricca di derby e risultati pesanti in NBA. Spiccano anche le vittorie di Orlando, San Antonio e Golden State, mentre Boston cade in casa. I Cleveland Cavaliers non si fermano e centrano la quinta vittoria consecutiva superando i Los Angeles Lakers con un perentorio 129-99. Una gara che potrebbe rappresentare l'ultimo ritorno di LeBron James a Cleveland da giocatore, celebrato prima della palla a due con un video-tributo.Sul parquet, però, è Cleveland a dominare dall'inizio alla fine, trascinata dai 25 punti di Donovan Mitchell.

