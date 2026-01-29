Nazionale di danza sportiva paralimpica | ecco il nuovo assessore

Questa mattina a Vigonza il sindaco Gianmaria Boscaro ha ufficialmente nominato Rossella Cappotto come nuovo assessore alla Cultura e Disabilità. A partire dal primo febbraio, lei si occuperà anche di Tradizioni Locali, Accessibilità Urbana e Pari Opportunità. La nomina arriva in un momento in cui il Comune punta a rafforzare i servizi per le persone con disabilità e a promuovere iniziative culturali e sociali più inclusive.

Nominato oggi 29 gennaio a Vigonza il nuovo assessore alla Cultura e Disabilità. Il sindaco Gianmaria Boscaro ha firmato la delega a Rossella Cappotto che, a partire dal primo febbraio, si occuperà anche di Tradizioni Locali, Accessibilità Urbana e Pari Opportunità. La neo assessore ha 53 anni e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Vigonza Nazionale Oltre 4mila in pista per la danza sportiva Oggi al PlayHall si aprono i Campionati italiani assoluti 2026 di danza sportiva, organizzati dalla Federazione italiana danza sportiva e sport musicali. Energia urban e acrobazie, il Playhall diventa capitale della danza sportiva per oltre un mese Al Playhall Massimo Pironi si sono aperti i Campionati italiani assoluti 2026 di danza sportiva, organizzati dalla Fidesm. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Vigonza Nazionale Argomenti discussi: Campionati italiani assoluti 2026 di danza sportiva; Nuovi traguardi sportivi per la Shaolin Quan Fu: il Comune di Signa celebra gli atleti protagonisti ai Campionati Nazionali di Kung Fu 2025; Calabria in finale ai Campionati Italiani Assoluti Fidesm: Salvatore Martino brilla nel Solo Latin; Caltanissetta, premiata la Full Dance Academy per i successi nella danza sportiva. Danza sportiva, Lorenzo Martelli conquista il suo 20esimo titolo italiano: Vittoria per mio nonno che non c'è piùAncora un successo per Lorenzo Martelli. Il livornese classe 1999, ai campionati italiani di danza sportiva che si sono svolti al Playhall di Riccione, ha conquistato la vittoria nella categoria ... livornotoday.it Riccione capitale della danza sportiva: al Playhall arrivano i Campionati italiani assolutiIn programma 17 giornate di gara, attesi oltre 4 mila atleti e 20 mila presenze complessive per il massimo appuntamento organizzato dalla Fidesm ... riminitoday.it Primo appuntamento di grande rilievo nazionale della rassegna Danza della stagione 2025-2026 del teatro Ristori. In scena Le Sacre du Printemps firmato dalla compagnia Dewey Delle, che ha saputo dare una particolare rilettura contemporanea al capolav - facebook.com facebook

