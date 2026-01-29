Napoli ultimatum per un azzurro | ora l’affare rischia di saltare!

La Cremonese ha dato un termine al Napoli per il prestito di Luca Marianucci. Se non riceveranno il via libera entro sabato, i grigiorossi si rivolgeranno altrove per il difensore centrale. La situazione si fa tesa e le decisioni importanti sono ormai vicine.

La Cremonese ha dato un ultimatum al Napoli per Luca Marianucci: i grigiorossi aspettano il via libera per il prestito fino a sabato, altrimenti si orienteranno su altre soluzioni per il difensore centrale. La situazione dipende dalla rosa corta del Napoli, che non ha ancora deciso se concedere il prestito al giovane difensore, che sarebbe desideroso di giocare con maggiore continuità sotto la guida di Davide Nicola. L’ultimatum della Cremonese al Napoli. La Cremonese sta attendendo con ansia il via libera da parte del Napoli per Luca Marianucci, il giovane difensore centrale che ha bisogno di maggiore spazio per proseguire il suo sviluppo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Yousseef En-Nesyri potrebbe saltare il trasferimento alla Juventus a causa delle riflessioni del giocatore sulla proposta del suo ex club, il Siviglia.

Il mercato del Napoli potrebbe subire variazioni a causa di un infortunio che mette in discussione alcuni interventi programmati.

