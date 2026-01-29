Questa mattina il Napoli accelera sulla trattativa per Kamaldeen Sulemana. Secondo le ultime notizie, il club sta lavorando per portare il giocatore dell’Atalanta in squadra già oggi. Le parti sono vicine a un accordo, e si aspettano sviluppi nelle prossime ore.

Il Napoli sembra avere le idee chiare per il colpo sulla fascia. L’ultimo nome spuntato fuori, come raccontato da Alfredo Pedullà, è Kamaldeen Sulemana, calciatore dell’Atalanta. Il classe 2002 sembra essere la pista più calda – al momento – e anche la più percorribile. Stando alle ultime indiscrezioni, oggi ci sarà una svolta nella trattativa. Contatti tra Napoli e Atalanta: call per trovare l’accordo!. Secondo quanto annunciato da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Rai News 24, oggi ci sarà una call tra il Napoli e l’Atalanta per discutere del calciatore. Gli azzurri spingeranno fortemente per trovare un accordo quanto prima: il ghanese è una priorità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Sulemana, si infiamma la trattativa con l’Atalanta: accadrà oggi!

Approfondimenti su Napoli Atalanta

Questa mattina il Napoli ha deciso di accelerare sui contatti con l’Atalanta per Sulemana.

La Roma ha fatto un nuovo passo sul mercato per rinforzare l’attacco.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Atalanta

Napoli, contatti per Sulemana: la situazioneRoma e Napoli sono al lavoro per cercare di capire le condizioni per la partenza di Sulemana. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore col Napoli che continua a trattare anche per Alisson Santos ... fantacalcio.it

Calciomercato Napoli, Sulemana e Alisson Santos: le ultime sui nomi per l'attaccoLeggi su Sky Sport l'articolo Calciomercato Napoli, Sulemana e Alisson Santos: le ultime sui nomi per l'attacco ... sport.sky.it

Napoli accelera: Sulemana è la priorità per l’attacco Il Napoli stringe i tempi e individua un nome preciso per rinforzare l’attacco. Kamaldeen Sulemana diventa il profilo più caldo sul tavolo azzurro, con contatti pronti a entrare nel vivo già nelle prossime ore. A - facebook.com facebook

Pedullà: “In questo momento il #Napoli è in vantaggio sulla #Roma per #Sulemana. L’Atalanta apre al prestito con diritto di riscatto a 23 milioni. Oggi pomeriggio gli azzurri proveranno ad affondare per il ghanese”. x.com