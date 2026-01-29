Il Napoli sta monitorando diversi profili esterni per rafforzare l’attacco. La società ha messo nel mirino giocatori come Schade e Sulemana, cercando di trovare soluzioni che possano portare più qualità e rapidità sulla fascia. Nei prossimi giorni, ci sarà un confronto tra le parti per valutare eventuali mosse di mercato.

"> Il Napoli guarda al mercato estero per ridisegnare l’attacco e, in particolare, per alzare il livello sugli esterni offensivi. Sul tavolo della dirigenza ci sono due nomi che portano dritti a velocità, strappi e gol: Kevin Schade e Kamaldeen Sulemana. Profili diversi, ma accomunati da caratteristiche esplosive e da valutazioni importanti. Schade, classe 2001, è uno degli esterni più interessanti della Premier League. In forza al Brentford, ha messo insieme sei gol e tre assist in stagione, numeri che ne certificano l’impatto in uno dei campionati più competitivi d’Europa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Schade e Sulemana sul taccuino: idee Premier per rilanciare l’attacco

Approfondimenti su Napoli Schade Sulemana

Si torna a parlare di Rincon Schade come possibile sostituto di Yildiz alla Juventus.

Il Napoli pensa a Kamaldeen Sulemana per rinforzare l’attacco.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Schade Sulemana

Schade nel mirino del Napoli, serve un'operazione alla Giovane. Resiste l'idea SulemanaIl Napoli si guarda intorno per potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Nel mirino c'è anche Kevin Schade, esterno d'attacco del Brentford, così resiste, almeno per ora, l'idea che porta a ... msn.com

Napoli, altro nome per l'esterno dalla Premier League. È Kevin Schade del BrentfordIl Napoli sta valutando il nome di Kevin Schade, esterno d'attacco del Brentford, così come quello di Kamaldeen Sulemana. Sei gol e tre assist. tuttomercatoweb.com

Ademola Lookman continua ad essere l'oggetto del desiderio del Napoli, previsto un nuovo assalto probabilmente per giugno - facebook.com facebook