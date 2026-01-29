Napoli Schade e Sulemana sul taccuino | idee Premier per rilanciare l’attacco
Il Napoli sta monitorando diversi profili esterni per rafforzare l’attacco. La società ha messo nel mirino giocatori come Schade e Sulemana, cercando di trovare soluzioni che possano portare più qualità e rapidità sulla fascia. Nei prossimi giorni, ci sarà un confronto tra le parti per valutare eventuali mosse di mercato.
"> Il Napoli guarda al mercato estero per ridisegnare l’attacco e, in particolare, per alzare il livello sugli esterni offensivi. Sul tavolo della dirigenza ci sono due nomi che portano dritti a velocità, strappi e gol: Kevin Schade e Kamaldeen Sulemana. Profili diversi, ma accomunati da caratteristiche esplosive e da valutazioni importanti. Schade, classe 2001, è uno degli esterni più interessanti della Premier League. In forza al Brentford, ha messo insieme sei gol e tre assist in stagione, numeri che ne certificano l’impatto in uno dei campionati più competitivi d’Europa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
