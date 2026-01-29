Il Napoli ha perso anche contro il Chelsea e ora si concentra solo sul campionato. I partenopei hanno combattuto con tutte le forze, anche senza alcuni giocatori chiave, ma alla fine la differenza tra le due squadre si è vista chiaramente. Il Chelsea ha dimostrato di essere superiore e ha portato a casa la vittoria, lasciando i partenopei a riflettere sui limiti di questa stagione europea.

Serviva un’impresa, non è arrivata. Contro i campioni del mondo il Napoli se la gioca a viso aperto, nonostante le tante assenze, ma alla distanza la differenza di valori e di uomini si vede. Fuori delle prime ventiquattro, per il gruppo di Conte la Champions finisce qui, ma è tutta da vedere che questa sia una buona notizia per le avversarie del campionato, perché l’anno scorso lo scudetto è arrivato anche perché il gruppo si è potuto concentrare molto presto solo sulla corsa scudetto. Peccato perché il Napoli davanti al pubblico del Maradona si era saputo rialzare nonostante una leggerezza che avrebbe potuto abbattere il gruppo, perché quando Juan Jesus salta in barriera e pensa bene di abbassare il braccio andando ad incocciare il pallone, Turpin è obbligato a fischiare il rigore che il Var conferma e che Fernandez, nonostante la giusta intuizione di Meret, trasforma angolando molto il tiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, resta solo il campionato. Il Chelsea non perdona Conte

