Napoli l’Atalanta apre alla cessione di Ademola Lookman | la rivelazione di Pedullà

L’Atalanta si apre alla cessione di Ademola Lookman. Dopo l’impegno in Champions League, la società bergamasca sarebbe disposta ad ascoltare offerte per il giocatore, invertendo la posizione rispetto alla scorsa estate. La novità arriva da Alfredo Pedullà, che conferma come il club ora sia più aperto a trattare.

L’Atalanta apre alla possibilità di cedere Ademola Lookman. È quanto filtra nelle ultime ore dopo l’impegno di Champions League del giocatore: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullò, la Dea sarebbe ora disposta ad ascoltare le offerte in arrivo, cambiando sensibilmente la propria posizione rispetto alla scorsa estate. Un cambio di scenario dettato anche dalla situazione contrattuale dell’esterno offensivo. Lookman ha un accordo con l’Atalanta in scadenza nel 2027, ma a Bergamo si valuta con attenzione il momento giusto per monetizzare. Proprio per questo motivo, il club nerazzurro sarebbe pronto ad abbassare le pretese economiche: i 45 milioni di euro richiesti nei mesi scorsi non rappresenterebbero più una base di partenza intoccabile, con la possibilità concreta di chiudere a cifre inferiori.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli mostra interesse per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, nel contesto di una strategia di mercato volta a rinforzare l’attacco.

