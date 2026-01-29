Questa mattina a Napoli, quello che doveva essere un semplice volantinaggio si è trasformato in una scena di tensione. Durante l’evento, alcuni manifestanti e poliziotti sono venuti alle mani, creando confusione tra i presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare gli animi, ma l’episodio ha fatto parlare di sé per tutta la giornata.

Roma, 29 gen -– Un semplice volantinaggio politico davanti a un liceo si è trasformato, in poche ore, in un “caso” di tensione e scontro secondo diverse testate locali. Secondo le cronache diffuse dai giornali e dai collettivi di sinistra, al Liceo Pasquale Villari di Napoli sarebbero volati insulti, gli studenti avrebbero vissuto momenti di “confronto acceso” con militanti del Blocco Studentesco. Napoli, volantinaggio trasformato in assalto. La ricostruzione dominante racconta una mattinata drammatica, con studenti in rivolta, assemblee interrotte e l’intervento delle forze dell’ordine perché la situazione “era degenerata”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Napoli, il volantinaggio trasformato in “scontri”: le solite bugie dei collettivi

Approfondimenti su Napoli Volantinaggio

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

NAPOLI - SPORTING, QUELLO CHE RESTA DOPO GLI SCONTRI TRA TIFOSI A PIAZZA MUNICIPIO

Ultime notizie su Napoli Volantinaggio

Come Conte ha trasformato il Napoli in un mese: l’intelligenza dell’allenatore e il protagonismo dei singoliDopo la caduta di Bologna, Antonio Conte ha trasformato il Napoli con un lavoro mentale e tattico serrato, ricompattando la squadra e riportandola in vetta con cinque vittorie consecutive. Una ... fanpage.it

Bellissimo volantino della curva B Il Maradona dovrà essere tutto azzurro, un unico colore, quello da sempre ci trasmette emozione Sosteniamo il Napoli oltre il risultato Forza Napoliiiiiiiii #ForzaNapoliSempre #sscnapoli #NapoliChelsea #NOISIAMOILNAPOLI facebook