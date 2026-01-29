Napoli il Chelsea come giustiziere e come monito | Conte e le analogie con il passato

Napoli rischia di uscire presto dalla Champions League dopo una sconfitta pesante contro il Chelsea. La squadra di Spalletti aveva bisogno di vincere per tenere aperte le speranze di passare il turno, ma ha subito un k.o. che complica il cammino. La partita ha mostrato ancora una volta le difficoltà degli azzurri a mantenere il passo con le grandi d’Europa, mentre il Chelsea si conferma come monito e come esempio da seguire per certi versi. Ora il Napoli si trova a dover rincorrere, con il rischio di vedere evaporare le chance di qualificazione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.