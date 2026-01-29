Napoli il Chelsea come giustiziere e come monito | Conte e le analogie con il passato
Napoli rischia di uscire presto dalla Champions League dopo una sconfitta pesante contro il Chelsea. La squadra di Spalletti aveva bisogno di vincere per tenere aperte le speranze di passare il turno, ma ha subito un k.o. che complica il cammino. La partita ha mostrato ancora una volta le difficoltà degli azzurri a mantenere il passo con le grandi d’Europa, mentre il Chelsea si conferma come monito e come esempio da seguire per certi versi. Ora il Napoli si trova a dover rincorrere, con il rischio di vedere evaporare le chance di qualificazione.
Napoli, 29 gennaio 2026 - Vincere era la condizione minima per sperare di rientrare nella top 24 della fase campionato di Champions League che conduce agli spareggi, a loro volta non esattamente l'ambizione estiva di un Napoli che pensava di essersi ulteriormente rinforzato rispetto alla stagione precedente per essere competitivo su più fronti: uno, la Supercoppa Italiana, un'avventura breve ma intensa, ha effettivamente sorriso agli azzurri, usciti invece malamente dalla porta principale dalla competizione europea più prestigiosa con un magrissimo bottino di appena 8 punti conquistati in 8 partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
