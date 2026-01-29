Napoli fuori dalla Champions fallimento europeo secondo Di Benedetto

Il Napoli ha detto addio alla Champions League dopo la sconfitta recente. I numeri e le partite dimostrano che la squadra non è riuscita a superare il turno. La delusione è palpabile tra i tifosi, mentre l’allenatore e i giocatori cercano di analizzare gli errori commessi. Ora si pensa già alla prossima stagione e a come migliorare per tornare a competere ai massimi livelli europei.

L'eliminazione del Napoli dalla Champions League è ormai una realtà certificata dai numeri e dall'ultima sconfitta contro il Chelsea nella fase conclusiva della League Phase. Un epilogo che rappresenta soltanto l'atto finale di un cammino europeo costellato di delusioni e passaggi a vuoto, come sottolineato dal vice-direttore di Tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto. "Dallo 0-2 subito contro il Manchester City all'esordio alla clamorosa sconfitta di Eindhoven con sei gol presi in un colpo solo, fino alla rete del Copenaghen della settimana scorsa con la partita in pugno. L'eliminazione è meritata, poco da dire, e il trentesimo posto finale rappresenta un fallimento totale.

