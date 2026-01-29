Napoli si ferma ai gironi di Champions League e perde circa 100 milioni di euro sul mercato. Beukema, l’acquisto più costoso, si ritrova a giocare poco e sembra già un flop. Gli altri nuovi arrivi, invece, hanno già perso valore. La squadra si ritrova a fare i conti con una stagione fallimentare e un mercato che ha lasciato poco entusiasmo.

C’è un mercato a saldo zero (quello attuale) e ce n’è un altro largamente sotto zero (quello dell’estate scorsa), perché mentre s’incammina nel suo Viale dei Rimpianti, e rivede una ad una le sue partite e le sue operazioni, il Napoli e dunque De Laurentiis si accorgono che i conti non tornano. E’ andata così, male e anzi malissimo, trentesimo su trentasei squadre, che diventa difficile sfuggire ad un’analisi profonda, che abbracci l’intero percorso in Champions e non solo le ultime partite vissute in difficoltà. Ma poi c’è pure dell’altro, nel bilancio: perché ripensandoci, e fa male, un centinaio di milioni di euro sembrano bruciati o rischiano di esserlo o comunque verrebbero svalutati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli fuori dalla Champions: 100 milioni bruciati sul mercato. E che flop Beukema

Approfondimenti su Napoli Champions

Il Napoli di Antonio Conte esce presto dalla Champions League, chiudendo al 30° posto.

Il Napoli si trova a fare i conti con alcune difficoltà sul mercato, con perdite finanziarie stimate intorno ai 100 milioni di euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Champions

