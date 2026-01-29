Questa volta il Napoli non può permettersi altri passi falsi. In casa, contro la Fiorentina in difficoltà, cerca una vittoria che possa ridare fiducia e uscire dalla crisi. La partita si gioca sabato 31 gennaio alle 18:00, con le due squadre che si affrontano senza troppi fronzoli, consapevoli di dover fare punti.

Il Napoli deve uscire in qualche modo dalla crisi e ospita la Fiorentina nel prossimo turno di campionato per rialzare la testa. I partenopei, che hanno appena rimediato la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, ora si concentrano sul campionato, dove hanno perso molto terreno nelle ultime settimane. La formazione campana è finita infatti a -6. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Fiorentina (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Di fronte due squadre in difficoltà

Questa settimana il Napoli cerca di riprendere fiato contro la Fiorentina, in un match che si presenta come una vera sfida per entrambe le squadre.

Sabato 31 gennaio alle 18, il Napoli ospita la Fiorentina in un match che può segnare una svolta per i partenopei.

