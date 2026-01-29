Questa settimana il Napoli cerca di riprendere fiato contro la Fiorentina, in un match che si presenta come una vera sfida per entrambe le squadre. I partenopei, in difficoltà, vogliono dimostrare di non aver perso la strada, mentre i viola sperano di approfittare delle fragilità avversarie. L’appuntamento è per sabato 31 gennaio alle 18:00, con le formazioni pronte a scendere in campo e i tifosi che aspettano di vedere se il Napoli riuscirà a rialzarsi.

Il Napoli deve uscire in qualche modo dalla crisi e ospita la Fiorentina nel prossimo turno di campionato per rialzare la testa. I partenopei, che hanno appena rimediato la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, ora si concentrano sul campionato, dove hanno perso molto terreno nelle ultime settimane. La formazione campana è finita infatti a -6. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Napoli-Fiorentina (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Di fronte due squadre in difficoltà

Sabato 31 gennaio alle 18, il Napoli ospita la Fiorentina in un match che può segnare una svolta per i partenopei.

