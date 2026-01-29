Napoli-Fiorentina sabato 31 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Di fronte due squadre in difficoltà
Questa settimana il Napoli cerca di riprendere fiato contro la Fiorentina, in un match che si presenta come una vera sfida per entrambe le squadre. I partenopei, in difficoltà, vogliono dimostrare di non aver perso la strada, mentre i viola sperano di approfittare delle fragilità avversarie. L’appuntamento è per sabato 31 gennaio alle 18:00, con le formazioni pronte a scendere in campo e i tifosi che aspettano di vedere se il Napoli riuscirà a rialzarsi.
Il Napoli deve uscire in qualche modo dalla crisi e ospita la Fiorentina nel prossimo turno di campionato per rialzare la testa. I partenopei, che hanno appena rimediato la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, ora si concentrano sul campionato, dove hanno perso molto terreno nelle ultime settimane. La formazione campana è finita infatti a -6. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Napoli-Fiorentina (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Sabato 31 gennaio alle 18, il Napoli ospita la Fiorentina in un match che può segnare una svolta per i partenopei.
