Sabato 31 gennaio alle 18, il Napoli sfida la Fiorentina tra le mura di casa. I partenopei cercano di mettere fine a un periodo difficile e tornare a vincere, mentre i viola arrivano con l’obiettivo di portare a casa i punti. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe, che vogliono dimostrare di essere ancora in corsa per la zona alta della classifica.

Il Napoli deve uscire in qualche modo dalla crisi e ospita la Fiorentina nel prossimo turno di campionato per rialzare la testa. I partenopei, che hanno appena rimediato la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, ora si concentrano sul campionato, dove hanno perso molto terreno nelle ultime settimane. La formazione campana è finita infatti a -6. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Fiorentina (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Domenica 24 gennaio 2026 alle ore 18:00 si affrontano Fiorentina e Cagliari in una sfida valida per la giornata di Serie A.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: La presentazione della 23^ giornata di Serie A; Napoli-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Fiorentina Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Napoli-Fiorentina (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: le sensazioni su Giovane, Mandragora e Kean. Ok Buongiorno e GosensProbabili formazioni Napoli Fiorentina - Nella giornata di sabato 31 gennaio, andrà in scena allo stadio Diego Armando ... fantamaster.it

Pronostico Napoli vs Fiorentina – 31 Gennaio 2026Nel cuore della Serie A, il 31 Gennaio 2026 alle 18:00 si accende la sfida Napoli - Fiorentina allo storico Stadio Diego Armando Maradona. Una partita che ... news-sports.it

Rimossi 117 veicoli durante Napoli-Chelsea, multati anche tre parcheggiatori abusivi. I controlli anche sabato alle 18 per Napoli-Fiorentina - facebook.com facebook

#SerieA, le #designazioniarbitrali della 23a giornata. Napoli-Fiorentina a La Penna x.com