Sul fronte del mercato di gennaio, Napoli e Roma si sfidano ancora per Kamaldeen Sulemana. Entrambe le società hanno messo gli occhi sull’esterno ghanese, che sta attirando l’attenzione di molti. Le trattative sono in fermento e i dirigenti delle due squadre cercano di portare a casa il giocatore prima della chiusura della finestra di mercato. Sul tavolo ci sono offerte e strategie diverse, mentre Sulemana aspetta di capire quale maglia indosserà nei prossimi mesi.

Romagnoli Lazio, il difensore biancoceleste ha le idee chiare sul suo futuro! Le ultimissime Calciomercato Parma, scatenati i ducali! Dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, ecco gli altre due colpi Gila verso l’addio alla Lazio? Blitz del Milan: dialogo aperto con Lotito! Romagnoli Lazio, il difensore biancoceleste ha le idee chiare sul suo futuro! Le ultimissime Calciomercato Parma, scatenati i ducali! Dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, ecco gli altre due colpi Vlasic l’oro del Torino, il croato dice no all’Arabia Saudita e giura amore eterno: il retroscena sul patto d’acciaio stretto con Baroni Amorim Genoa, adesso è ufficiale! De Rossi ha il suo nuovo centrocampista: il comunicato Borussia Dortmund, Kovac dopo il KO con l’Inter: «Partita combattuta, sugli infortuni rispondo così. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli e Roma su Sulemana: duello di mercato per l’esterno ghanese, le ultimissime

Approfondimenti su Napoli Roma

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: ultime notizie, novità di mercato e possibili sviluppi.

Segui le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale, con aggiornamenti sul mercato e novità su Perin.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Roma

Argomenti discussi: Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo la carreggiata; La Juventus supera il Napoli, pareggio tra Roma e Milan; Inter in fuga, il derby con il Milan diventa lo snodo scudetto. Napoli-Roma-Juve: l’analisi sulla lotta…; La Roma batte di misura il Genoa, l’Inter risponde strappando un 3-2 sul Como al 94’, vincono Milan e Napoli.

Chelsea, Sterling può partire: contatti col Napoli e idea RomaSterling è a tutti gli effetti fuori rosa in casa Chelsea. Rientrato dal prestito della stagione 2024/2025 all'Arsenal, non è stato preso in considerazione né da Enzo Maresca (che lo ha anche escluso ... calciomercato.com

Le notizie di calciomercato del 26 gennaio 2026: Juve su Kolo Muani. Maldini alla Lazio, Roma su CarrascoSu Fortini resta vigile anche la Roma, intenzionata a rilanciare e a inserirsi nella trattativa. La Fiorentina, dal canto suo, valuta il giovane esterno una cifra compresa tra 10 e 15 milioni di euro. fanpage.it

ULTIM'ORA: DALLA JUVE AL NAPOLI Fa tutto la Roma facebook

Napoli, Roma, Milano. Si è conclusa la nostra tre giorni itinerante. Grazie ai nostri militanti e a tutta la classe dirigente per questa grande mobilitazione. Il modo migliore per festeggiare il 32^ compleanno di Forza Italia. x.com