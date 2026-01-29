Napoli Di Lorenzo non nasconde la delusione | Volevamo vincere poi le parole sulle sue condizioni

Napoli perde in casa contro il Chelsea e dice addio alla Champions League. Nonostante una buona reazione nella prima parte, i partenopei non sono riusciti a conquistare il risultato necessario e vengono eliminati. Di Lorenzo si mostra deluso, ammettendo che la squadra voleva vincere. La partita si è conclusa con il Chelsea che festeggia, mentre il Napoli lascia il campo sconfitto.

Il Napoli perde in casa contro il Chelsea e saluta la Champions League. Il KO contro i londinesi condanna i partenopei all'eliminazione: nonostante una prova di carattere, soprattutto nella prima frazione di gioco, gli uomini di Conte non riescono a staccare un pass per la fase successiva. Nel post-gara il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato della prestazione e delle sue condizioni fisiche. Di Lorenzo rammaricato: l'analisi del difensore azzurro. Al termine della gara tra Napoli e Chelsea, il capitano dei partenopei Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Prime Video analizzando la sconfitta della sua squadra, nonostante una prestazione di cuore: "I tifosi sono sempre con noi al di là del risultato.

