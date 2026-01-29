Napoli-Chelsea | Vergara non basta la magia del primo gol

Questa sera il Napoli ha affrontato il Chelsea in una partita ricca di emozioni. Dopo un primo gol che aveva fatto sperare in una vittoria, Antonio Vergara, ancora bambino, ha capito che non basta solo la magia per conquistare il risultato. La squadra azzurra ha lottato, ma alla fine ha dovuto arrendersi di fronte a una formazione più forte e determinata. I tifosi sono rimasti delusi, consapevoli che serve molto di più per competere ai livelli più alti.

Nell’inverno del 2012 Antonio Vergara aveva compiuto da poco 11 anni. Era poco più che un bambino, che sul divano di casa, abbracciato ai suoi genitori, seguiva la prima volta della sua squadra del cuore impegnata agli ottavi di Champions League. Fu una notte da sogno quella di Napoli-Chelsea del febbraio di quell’anno: 3-1 ed entusiasmo alle stelle in vista di una gara di ritorno che sarebbe poi stata beffarda. Ecco perché il destino ha voluto dare ad Antonio la possibilità di riscriverla lui una nuova pagina della storia azzurra. Con il Napoli sotto 0-1 in una partita senza domani, è stato lui a dare la scossa, la scarica di adrenalina, per rimettere gli azzurri in partita con un gol bellissimo e pesantissimo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Antonio Vergara segna il suo primo gol con il Napoli in Champions League, aprendo le marcature contro il Chelsea.

Il Napoli pareggia 1-1 contro il Chelsea nell’ultima partita della fase a gironi.

