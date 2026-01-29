Napoli-Chelsea | nella notte botte tra ultras in centro
Questa notte, due gruppi di tifosi del Napoli e del Chelsea si sono affrontati in strada, vicino a un pub di via Bisignano, a Chiaia. L’episodio è avvenuto poco dopo mezzanotte e ha portato a una rissa tra gli ultras, che si sono scontrati per motivi ancora da chiarire. La polizia è intervenuta sul posto per fermare la rissa e mettere fine alla violenza. Nessuno sembra essersi fatto male seriamente, ma l’episodio ha scosso l’atmosfera calma della zona.
Tempo di lettura: < 1 minuto Due gruppi di tifosi del Chelsea e del Napoli sono venuti in contatto nelle prime ore di oggi, precisamente intorno all’una, nei pressi di un pub che si trova in via Bisignano, all’angolo con vico Belledonne a Chiaia. Mentre gli ultras si stavano azzuffando sono intervenuti la Polizia di Stato (con pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, del commissariato San Ferdinando e personale della Digos) e i carabinieri: gli ultras, alla vista delle forze dell’ordine, si sono dileguati. Eseguito un monitoraggio negli ospedali della città ma al momento non risultano feriti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
