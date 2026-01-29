Napoli-Chelsea | nella notte botte tra ultras in centro

Questa notte, due gruppi di tifosi del Napoli e del Chelsea si sono affrontati in strada, vicino a un pub di via Bisignano, a Chiaia. L’episodio è avvenuto poco dopo mezzanotte e ha portato a una rissa tra gli ultras, che si sono scontrati per motivi ancora da chiarire. La polizia è intervenuta sul posto per fermare la rissa e mettere fine alla violenza. Nessuno sembra essersi fatto male seriamente, ma l’episodio ha scosso l’atmosfera calma della zona.

