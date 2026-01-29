Napoli-Chelsea 2-3 pagelle – È tornato Juan Jesus che dispensa doni Conte aveva previsto tutto mesi fa

Nel match tra Napoli e Chelsea, finito 2-3, Juan Jesus torna in campo e subito si mette in mostra dispensando assist e interventi difensivi. Meret, invece, subisce sei reti e fatica a mantenere la porta inviolata. Conte aveva previsto questa partita da tempo e ora i partenopei devono fare i conti con una sconfitta amara e tante difficoltà in difesa.

Le pagelle di Napoli-Chelsea 2-3, a cura di Fabrizio d'Esposito MERET. I dolori del giovane Meret. Gli tocca rientrare in fretta e furia tra i riccastri bianconeri e quelli blues di Londra e si ritrova con sei pappine, diconsi sei, sul groppone. Ma in questa ottava e ultima nulla può contro Giovanni Pietro, il vero fenomeno della serata. Purtroppo già dai primi minuti contro la Giuve c'era aria di critiche e stroncature al povero Meret. E adesso rischia il bis, senza alcun motivo – 6 DI LORENZO. Il Capitano dei Due Scudetti fa una partita davvero cazzuta. Al punto da inventarsi una gran giocata al 28': palla alta in avanti a scavalcare i blues e poi tiro respinto da Sanchez.

