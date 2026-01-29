Napoli bottino Champions League | l’incasso degli azzurri!

Il Napoli conclude la sua avventura in Champions League con una sconfitta contro il Chelsea nell’ultima giornata. La squadra di Antonio Conte chiude il girone al 30esimo posto e saluta ufficialmente la competizione, senza riuscire a qualificarsi almeno per i playoff. L’incasso di questa partecipazione resta un punto di domanda, mentre i tifosi si preparano a seguire il campionato senza più l’Europa.

Il Napoli saluta definitivamente la Champions League. La formazione di Antonio Conte è stata sconfitta dal Chelsea nell'ultima giornata della fase a gironi, chiudendo così al 30esimo posto e mancando l'accesso almeno ai playoff. Nonostante un buon primo tempo, con il Napoli in vantaggio per 2-1, i partenopei sono stati rimontati dai Blues nella ripresa, dando addio ai sogni europei. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il club partenopeo ha comunque incassato somme significative dalla sua partecipazione alla competizione. L'incasso iniziale per la partecipazione. Ciascuno dei 36 club che si sono qualificati per la fase a gironi ha ricevuto 18,62 milioni di euro, cifra che cresce rispetto ai 15,64 milioni del ciclo 2021-2024.

Nella sesta giornata di Champions League, il Napoli subisce una pesante sconfitta per 2-0 contro il Benfica, mettendo in discussione la sua qualificazione ai playoff.

