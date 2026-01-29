Napoli bottino Champions League | l’incasso degli azzurri!
Il Napoli conclude la sua avventura in Champions League con una sconfitta contro il Chelsea nell’ultima giornata. La squadra di Antonio Conte chiude il girone al 30esimo posto e saluta ufficialmente la competizione, senza riuscire a qualificarsi almeno per i playoff. L’incasso di questa partecipazione resta un punto di domanda, mentre i tifosi si preparano a seguire il campionato senza più l’Europa.
Il Napoli saluta definitivamente la Champions League. La formazione di Antonio Conte è stata sconfitta dal Chelsea nell’ultima giornata della fase a gironi, chiudendo così al 30esimo posto e mancando l’accesso almeno ai playoff. Nonostante un buon primo tempo, con il Napoli in vantaggio per 2-1, i partenopei sono stati rimontati dai Blues nella ripresa, dando addio ai sogni europei. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il club partenopeo ha comunque incassato somme significative dalla sua partecipazione alla competizione. L’incasso iniziale per la partecipazione. Ciascuno dei 36 club che si sono qualificati per la fase a gironi ha ricevuto 18,62 milioni di euro, cifra che cresce rispetto ai 15,64 milioni del ciclo 2021-2024. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondimenti su Napoli Champions League
Champions League, notte da incubo per il Napoli: il Benfica vince 2-0 e mette a rischio il destino europeo degli azzurri
Nella sesta giornata di Champions League, il Napoli subisce una pesante sconfitta per 2-0 contro il Benfica, mettendo in discussione la sua qualificazione ai playoff.
Napoli-Qarabag 2-0, McTominay rilancia gli azzurri in Champions League
Napoli 2-6 PSV Eindhoven | UEFA Champions League 2025/26 #napoli #championsleague #shorts
Ultime notizie su Napoli Champions League
Argomenti discussi: Napoli, non si fanno questi regali; Napoli, le combinazioni per la qualificazione ai playoff in Champions League: classifica, incroci, rischio eliminazione. La situazione; Napoli-Chelsea, playoff di Champions: missione possibile; Quinta squadra in Champions, la situazione prima dell'ultimo turno.
Napoli, la peggior campagna Champions: nel mirino le trasferte, il mercato e le scelte di ConteIl Napoli saluta la Champions League tra gli applausi del Maradona, al termine di una partita giocata con orgoglio contro il Chelsea. Nonostante l’emergenza. tuttomercatoweb.com
Napoli-Chelsea, playoff di Champions: missione possibileIl Napoli è lì, un gradino sotto l’ultimo posto utile per restare aggrappato al treno della Champions League. Gli azzurri hanno collezionato 8 punti nelle prime 7 gare ... ilmattino.it
Finito il girone unico della Champions League 2025/26 si fanno i conti. Questi sono quelli generati dalla differenza dalla classifica e costo della rosa - facebook.com facebook
Inter ai playoff di Champions League: ora c'è (quasi) la data per il recupero di #MilanComo - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.