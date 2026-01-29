La polizia ha arrestato un uomo che si avvicinava a bambini vicino alla metro all’Arenella. Secondo le prime informazioni, avrebbe tentato di adescare due piccoli nei pressi della fermata Montedonzelli, in due occasioni diverse. Gli agenti hanno intercettato e fermato il sospetto, che ora si trova in custodia.

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbe tentato di adescare due bambini, nei pressi della fermata metro Montedonzelli del quartiere Arenella, in due momenti diversi. Con quest’accusa, a Napoli un 20enne sarebbe stato fermato dai carabinieri della compagnia Vomero. A quanto si apprende, sul telefonino del giovane sarebbe stato trovato materiale pedopornografico. Il 20enne sarebbe stato riconosciuto da uno dei ragazzini avvicinati da lui. E sarebbero due le denunce a suo carico, al momento. Il presunto pedofilo è stato condotto in caserma, dove è interrogato dagli inquirenti. “In merito alla vicenda del presunto molestatore -afferma una nota – segnalata nei giorni scorsi, la Rete della Sicurezza informa che la situazione è attualmente all’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno operando in maniera attiva, concreta e coordinata, con il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria competente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, adescava bambini vicino la metro all’Arenella: preso pedofilo

Approfondimenti su Napoli Arenella

Napoli, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver adescato bambini fuori scuola nell’Arenella.

Un uomo che adescava ragazzine su TikTok è stato arrestato a Genova.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Arenella

Napoli, il cardinale Battaglia: «Metterei sangue bambini di Gaza vicino San Gennaro»«Oggi la parola sangue ci brucia addosso perché il sangue è un linguaggio che tutti capiamo e che chiede conto a tutti. Il sangue di Gennaro si mescola idealmente al sangue versato in Palestina, come ... ilmattino.it

Finto medico adescava minori online e otteneva immagini intime: arrestato - #Pupiatv - facebook.com facebook