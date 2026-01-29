Napoli adescava bambini vicino la metro all’Arenella | preso pedofilo
La polizia ha arrestato un uomo che si avvicinava a bambini vicino alla metro all’Arenella. Secondo le prime informazioni, avrebbe tentato di adescare due piccoli nei pressi della fermata Montedonzelli, in due occasioni diverse. Gli agenti hanno intercettato e fermato il sospetto, che ora si trova in custodia.
Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbe tentato di adescare due bambini, nei pressi della fermata metro Montedonzelli del quartiere Arenella, in due momenti diversi. Con quest’accusa, a Napoli un 20enne sarebbe stato fermato dai carabinieri della compagnia Vomero. A quanto si apprende, sul telefonino del giovane sarebbe stato trovato materiale pedopornografico. Il 20enne sarebbe stato riconosciuto da uno dei ragazzini avvicinati da lui. E sarebbero due le denunce a suo carico, al momento. Il presunto pedofilo è stato condotto in caserma, dove è interrogato dagli inquirenti. “In merito alla vicenda del presunto molestatore -afferma una nota – segnalata nei giorni scorsi, la Rete della Sicurezza informa che la situazione è attualmente all’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno operando in maniera attiva, concreta e coordinata, con il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria competente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Napoli, adescava bambini fuori scuola all’Arenella: preso pedofilo
Napoli, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver adescato bambini fuori scuola nell’Arenella.
Adescava ragazzine su TikTok. Un padre lo minaccia, lui chiama la polizia e viene scoperto. Preso pedofilo a Genova
Un uomo che adescava ragazzine su TikTok è stato arrestato a Genova.
