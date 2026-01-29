Napoli adescava bambini fuori scuola all’Arenella | preso pedofilo

Napoli, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver adescato bambini fuori scuola nell’Arenella. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di avvicinare due bambini, appena usciti da una scuola media del quartiere, in due occasioni diverse. La polizia ha intercettato e fermato il sospettato prima che potesse fare del male ai piccoli. La vicenda ha scosso genitori e cittadini, che chiedono maggiore attenzione e sicurezza per i bambini.

