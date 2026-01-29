Napoli adescava bambini fuori scuola all’Arenella | preso pedofilo

Napoli, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver adescato bambini fuori scuola nell’Arenella. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di avvicinare due bambini, appena usciti da una scuola media del quartiere, in due occasioni diverse. La polizia ha intercettato e fermato il sospettato prima che potesse fare del male ai piccoli. La vicenda ha scosso genitori e cittadini, che chiedono maggiore attenzione e sicurezza per i bambini.

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbe tentato di adescare due bambini, da poco usciti da una scuola media del quartiere Arenella, in due momenti diversi. Con quest’accusa, a Napoli un 20enne sarebbe stato fermato dai carabinieri della compagnia Vomero. A  quanto si apprende, sul telefonino del giovane sarebbe stato trovato materiale pedopornografico. Il 20enne sarebbe stato riconosciuto da uno dei ragazzini avvicinati da lui. E sarebbero due le denunce a suo carico, al momento. Il presunto pedofilo è stato condotto in caserma, dove è interrogato dagli inquirenti. In ogni caso, le molestie sarebbero avvenute in strada, non in ambiente scolastico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

