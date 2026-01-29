Nameless Winter a Barzio Gigi D’Agostino sul palco

Sabato e domenica scorsi, Barzio ha vissuto due giorni di musica con il Nameless Winter. Gigi D’Agostino ha preso il palco come headliner e ha portato il suo sound tra gli appassionati presenti. La manifestazione cresce di anno in anno e quest’anno ha attirato molti fan, che hanno ballato e cantato sotto le stelle. La neve ha fatto da cornice a un evento che si conferma tra i più amati della zona.

Gigi D’Agostino headliner del Nameless Winter, in programma sabato 14 e 15 febbraio a Barzio, dove il Nameless è diventato grande. Sarà Gigi D’Agostino, icona indiscussa della dance italiana nel mondo, il protagonista della prima giornata della versione invernale del festival. Saliranno sul palco anche Merk & Kremont, Zomboy, Automhate, Marnik, Conrad Taylor e Kiss’N’Fly. Domenica invece la guest star sarà Axwell, dj e produttore svedese di fama mondiale che per nove anni consecutivi ha fatto parte della prestigiosa classificaTop100 DJ’s di DJ Magazine. La sua performance sarà anticipata da quelle di Edmmaro, Rudeejay, Yetti, Astrality, Padma San e Danilo Seclì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nameless Winter a Barzio. Gigi D’Agostino sul palco Approfondimenti su Gigi D’Agostino Barzio La prima edizione di Nameless Winter con Gigi D’Agostino headliner La prima edizione di Nameless Winter si svolgerà il 14 e 15 febbraio a Barzio, in provincia di Lecco. Nameless Winter, la lineup completa: due giorni tra Gigi D'Agostino e Axwell La prima edizione del Nameless Winter si avvicina e la lineup completa è stata finalmente annunciata. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gigi D’Agostino Barzio Argomenti discussi: Nameless Winter a Barzio. Gigi D’Agostino sul palco; Nameless Winter debutta a Barzio: la line up completa; Nameless Winter 2026, la lineup completa: tra Gigi D'Agostino e Axwell, tutti gli artisti; La prima edizione di Nameless Winter con Gigi D’Agostino headliner. Nameless Winter a Barzio. Gigi D’Agostino sul palcoGigi D’Agostino headliner del Nameless Winter, in programma sabato 14 e 15 febbraio a Barzio, dove il Nameless ... ilgiorno.it La prima edizione di Nameless Winter con Gigi D’Agostino headlinerMilano, 28 gen. (askanews) – La prima edizione di Nameless Winter, che si terrà sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio (LC), è pronta a partire: svelata la line up completa. Sarà Gigi D’Agostino, i ... askanews.it NAMELESS WINTER 2026 ecco la line up completa della due giorni a febbraio 2026. Headliner Gigi D'Agostino e Axwell #Nameless #namelesswinter2026 x.com La prima edizione di NAMELESS WINTER, che si terrà sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio (LC), è pronta a partire: svelata la line up completa. Sarà Gigi D’Agostino, icona indiscussa della dance italiana nel mondo, l’headliner della prima giornata, qu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.