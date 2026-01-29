Mutui 2025 in Calabria il tasso variabile scende oltre l’1% mentre il fisso continua a salire

A Calabra, nel 2025, i mutui mostrano segnali contrastanti ma nel complesso favoriscono le famiglie. Il tasso variabile scende sotto l’1%, mentre quello fisso continua ad aumentare. I clienti si trovano a dover scegliere tra due strade opposte, con il mercato che cambia rapidamente.

Nel 2025 il mercato dei mutui in Calabria mostra segnali contrastanti ma complessivamente favorevoli per le famiglie. Nella regione, infatti, il Tan medio dei mutui a tasso fisso ha registrato un incremento di circa mezzo punto percentuale, mentre quello dei mutui a tasso variabile ha segnato una.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Nel 2025, il mercato dei mutui in Toscana ha mostrato segnali di stabilità, con il tasso fisso medio in aumento di 50 punti base e il tasso variabile in calo di oltre un punto percentuale.

