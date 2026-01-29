Il governatore Musumeci annuncia che le regioni colpite da Harry riceveranno una sospensione delle rate dei mutui. Le richieste delle Regioni meridionali ammontano a oltre un miliardo di euro, con Sicilia, Calabria e Sardegna che chiedono rispettivamente 741, 300 e 200 milioni. Musumeci ribadisce che i fondi ci sono e che non saranno prelevati dal Ponte.

“La richiesta delle Regioni meridionali colpite dal ciclone è di un miliardo e 241 milioni: 741 dalla Sicilia, 300 dalla Calabria e 200 dalla Sardegna”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci intervenendo alla prima edizione del “Forum Difesa”. “Noi siamo tradizionalmente carenti in cultura della pianificazione e della progettazione – ha premesso il ministro -: agli enti locali come governo abbiamo chiesto ‘diteci che cosa c’è da fare e noi vi finanzieremo’. I 33 milioni di dati a ciascuna Regione servono solo per i primi interventi, per ripristinare i servizi essenziali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Musumeci: "Sospensione della rata dei mutui per le regioni colpite da Harry. I soldi ci sono, non li prenderemo dal Ponte"

Il governatore Musumeci annuncia che a Niscemi si fermeranno i pagamenti delle rate dei mutui.

Il governo italiano sta preparando la richiesta di aiuto al Fondo europeo di solidarietà.

Argomenti discussi: Maremoto, stato d’emergenza. Dal Cdm subito 100 milioni.

