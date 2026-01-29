Musumeci | Sospensione della rata dei mutui per le regioni colpite da Harry I soldi ci sono non li prenderemo dal Ponte
Il governatore Musumeci annuncia che le regioni colpite da Harry riceveranno una sospensione delle rate dei mutui. Le richieste delle Regioni meridionali ammontano a oltre un miliardo di euro, con Sicilia, Calabria e Sardegna che chiedono rispettivamente 741, 300 e 200 milioni. Musumeci ribadisce che i fondi ci sono e che non saranno prelevati dal Ponte.
“La richiesta delle Regioni meridionali colpite dal ciclone è di un miliardo e 241 milioni: 741 dalla Sicilia, 300 dalla Calabria e 200 dalla Sardegna”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci intervenendo alla prima edizione del “Forum Difesa”. “Noi siamo tradizionalmente carenti in cultura della pianificazione e della progettazione – ha premesso il ministro -: agli enti locali come governo abbiamo chiesto ‘diteci che cosa c’è da fare e noi vi finanzieremo’. I 33 milioni di dati a ciascuna Regione servono solo per i primi interventi, per ripristinare i servizi essenziali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Musumeci Regionie Mutui
Musumeci: per Niscemi stop alle rate per i mutui. Fitto: dall’Ue sostegno alle Regioni colpite da Harry
Il governatore Musumeci annuncia che a Niscemi si fermeranno i pagamenti delle rate dei mutui.
Tajani, "Chiederemo il fondo Ue di solidarietà per le Regioni colpite dal ciclone Harry"
Il governo italiano sta preparando la richiesta di aiuto al Fondo europeo di solidarietà.
Ultime notizie su Musumeci Regionie Mutui
Argomenti discussi: Maremoto, stato d’emergenza. Dal Cdm subito 100 milioni.
Musumeci, per Niscemi stop alle rate per i mutui(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Cè una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione. Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sol ... espansionetv.it
Musumeci: Per Niscemi stop alle rate per i mutui. Proporrò in Cdm un'indagine amministrativaIl ministro per la Protezione civile: Proporrò in Cdm un'indagine amministrativa. Fitto: Dall'Ue massimo impegno per sostenere le regioni colpite da Harry (ANSA) ... ansa.it
#Niscemi, Tajani: "L'Italia chiederà l'aiuto del Fondo di Solidarietà UE per Sicilia, Sardegna e Calabria per i danni dell'uragano Harry". I ministro Musumeci annuncia la sospensione dei tributi e delle rate di mutuo e ammortizzatori per le aziende che si sono f facebook
#Niscemi, Tajani: "L'Italia chiederà l'aiuto del Fondo di Solidarietà UE per Sicilia, Sardegna e Calabria per i danni dell'uragano Harry". I ministro Musumeci annuncia la sospensione dei tributi e delle rate di mutuo e ammortizzatori per le aziende che si sono f x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.