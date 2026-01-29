Musumeci disintegra Schlein | Usare i soldi del Ponte? Chiacchiere da bar e benaltrismo

Il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, non le manda a dire a Elly Schlein. Durante un incontro pubblico, Musumeci ha criticato duramente le sue proposte, in particolare l’idea di usare i soldi del Ponte sullo Stretto per finanziare altre iniziative. “Chiacchiere da bar e benaltrismo”, ha detto, sottolineando come i cento milioni stanziati dal governo siano una cifra troppo bassa rispetto ai danni stimati in Sicilia, che superano i due miliardi e mezzo. Musumeci ha chiesto più soldi e azioni concrete, mentre l’altra parte si

"A fronte di danni che le regioni stesse hanno quantificato in due miliardi e mezzo, lo stanziamento di cento milioni del consiglio dei ministri è del tutto insufficiente. Noi abbiamo proposto di utilizzare subito le risorse del Ponte sullo Stretto a partire da quelle stanziate per il 2026, che comunque non potranno essere utilizzate perché c'è il blocco della Corte dei conti". Si è espressa così Elly Schlein sul Corriere della sera sulla situazione a Niscemi, in Sicilia. "Quindi - aggiunge - invece di buttare via quei soldi per un'impuntatura ideologica, bisognerebbe immediatamente dirottarli per il sostegno a questi territori".

