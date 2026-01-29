Musumeci ‘a Niscemi area rossa destinata ad allargarsi team geologi valuterà’

Il governatore Musumeci annuncia che l’area di Niscemi, finora classificata come rossa, potrebbe estendersi. Un team di geologi sta valutando i rischi e le cause, ma ancora non ci sono decisioni definitive. La situazione resta sotto controllo, e nelle prossime ore si aspetta un aggiornamento ufficiale.

Stop temporaneo a mutui e obbligazioni. È prevista la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e di ogni altra obbligazione finanziaria a favore delle famiglie e delle attività colpite. L'obiettivo è alleggerire il peso economico immediato su chi si trova ad affrontare le conseguenze dell'emergenza. Ammortizzatori sociali per le imprese ferme. Secondo quanto dichiarato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, intervenuto ai microfoni di RTL 102.5, il governo sta lavorando con la ministra Calderone per definire numero e tipologia degli ammortizzatori sociali necessari a sostenere le aziende attualmente inattive.

L'Ordine regionale dei geologi di Sicilia rassicura la popolazione di Niscemi.

