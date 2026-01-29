Musica sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Milano

Milano si prepara a vivere un momento speciale, con musica, sport e condivisione. La città si sta organizzando per accogliere l’arrivo della Fiamma Olimpica, un evento che segnerà l’avvicinarsi dei Giochi Invernali del 2026. Le strade si riempiranno di entusiasmo e di gente pronta a partecipare a questa grande festa.

Milano si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 5 e 6 febbraio, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità. Il Viaggio della Fiamma Olimpica, è una bella occasione per celebrare lo sport e dei suoi valori fondanti, nonché per vivere la magia dell'Olimpismo, lungo un tragitto che collegherà 110 province italiane dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026.È con orgoglio che Coca-Cola, ancora una volta, accompagna questo Viaggio, rinsaldando il suo legame con la Fiamma Olimpica, risalente ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Palermo si prepara a vivere un momento di grande emozione con l'arrivo della Fiamma Olimpica, simbolo di unità e rinascita.

