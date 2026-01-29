Mugnano ladri di verdura all’esterno di un negozio di alimentari | la scena filmata dalle telecamere

Questa mattina all’alba a Mugnano, davanti a un negozio di alimentari in via De Curtis, sono entrati dei ladri. Hanno preso una cassa di insalate senza fare troppo rumore. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato tutta la scena. Ora gli investigatori cercano di capire chi siano e come siano riusciti a entrare.

Surreale furto in un negozio di alimentari in via De Curtis a Mugnano: ignoti hanno portato via questa mattina all'alba una cassa di insalate. A immortalare la scena le immagini di videosorveglianza dell'attività commerciale. In due si sono fermati intorno alle 6 all'esterno del market: uno è sceso dal veicolo - una Renault Clio - per asportare la cassa di verdura mentre l'altro ha atteso in macchina il ritorno del complice. Il raid è stato fulmineo. I malviventi nell'area nord, a quanto pare, non fanno sconti neanche ai fruttivendoli.

