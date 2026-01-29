Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, avverte i cittadini di fare attenzione. Su internet circola un profilo falso che utilizza il suo nome per invitare le persone a gruppi WhatsApp. Sarnataro spiega che si tratta di una truffa, e invita tutti a non fidarsi e a segnalare eventuali tentativi sospetti.

Il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro avverte i cittadini su un profilo falso che usa la sua identità per invitare a gruppi WhatsApp, con il rischio di truffe e raccolta di dati personali.. Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha segnalato la circolazione di un profilo falso che sta usando la sua identità per contattare i cittadini e proporre l’ingresso in presunti gruppi WhatsApp. In un messaggio diretto, Sarnataro ha precisato: “Non sono io e non ho autorizzato nessuno a farlo”, definendo il comportamento di chi gestisce il falso profilo come “becero, vigliacco e profondamente scorretto”. Il sindaco ha spiegato che queste pratiche hanno l’obiettivo di sfruttare la fiducia delle persone per tentare truffe online, raccogliere numeri di telefono e dati personali e, in alcuni casi, realizzare raggiri economici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mugnano, il sindaco Sarnataro mette in guardia i cittadini: falso profilo utilizza la sua identità per truffe online

