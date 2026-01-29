Mucca pazza c’è un caso nell’Aretino ma non per consumo di carne

(Adnkronos) – Una persona è stata colpita dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob ed è ricoverata all'ospedale di Arezzo. Lo rende noto la Asl Toscana Sud Est. "A seguito della diffusione di notizie in merito a un ricovero all'ospedale di Arezzo per la malattia di Creutzfel-Jakob, comunemente conosciuta come 'morbo della mucca pazza', per evitare inutili allarmismi", l'Asl precisa che Wsi tratta di un caso "non attribuibile al consumo di carne bovina infetta". L'Azienda ha già segnalato l'evento all'Istituto Superiore di Sanità, come da prassi. La malattia di Creutzfel-Jakob, spiega la Asl, è una patologia neurodegenerativa rara, non trasmissibile da uomo a uomo, che non ha attualmente una cura, ma solo trattamenti sintomatici per migliorare la qualità della vita.

