mps approva le regole per la lista anche lovaglio partecipa alle decisioni

Montepaschi ha finalmente approvato le regole per la lista dei candidati al consiglio di amministrazione. La decisione è arrivata dopo settimane di tensioni e incertezza, con il consiglio che ha trovato un accordo che permette a Luigi Lovaglio di partecipare alle decisioni senza essere coinvolto direttamente nella selezione dei candidati. Lovaglio, che da tempo guida l’istituto, potrà così influenzare le scelte senza entrare nel meccanismo delle nomine.

di Andrea Ropa Montepaschi scioglie un nodo che da settimane teneva il mercato con il fiato sospeso. Il cda ha approvato il regolamento per la lista del consiglio, trovando un compromesso che consente all’amministratore delegato Luigi Lovaglio di partecipare "alle decisioni" senza entrare nella selezione dei candidati. Un equilibrio calibrato tra trasparenza, governance e tutela della banca, in un contesto segnato dall’inchiesta su Mediobanca a Milano. La fumata grigia del 22 gennaio aveva lasciato troppi dubbi: una proposta del comitato nomine risultava penalizzante per Lovaglio. Ora tutti gli amministratori in carica potranno votare sulla lista, mentre le consultazioni con i grandi soci saranno condotte dal presidente Nicola Maione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

