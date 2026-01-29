Durante la partita di Europa League tra Panathinaikos e Roma, è stato l’episodio arbitrale al centro delle discussioni. Al 70°, l’arbitro ha assegnato un rigore ai greci, suscitando molte polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La decisione ha cambiato le sorti del match, portando il Panathinaikos in vantaggio e rendendo ancora più acceso il confronto tra le due squadre.

Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Fiorentina, riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo: le ultime sulle chance di convocazione col Napoli Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Panathinaikos Roma, l’episodio chiave della partita di Europa League: il racconto

Approfondimenti su Panathinaikos Roma

Analisi della moviola Roma Stoccarda, episodio centrale durante la partita di Europa League 202526.

Questa sera la partita tra Maccabi Tel Aviv e Bologna si è decisa in modo deciso da un episodio chiave durante la moviola.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Panathinaikos Roma

Argomenti discussi: Roma - Milan, la moviola: contatto Gabbia - Malen in area, l'arbitro lascia correre; Moviola Roma-Milan, c'era il rigore per i giallorossi? Fischiato l'intervento di Bartesaghi; Roma-Milan, la MOVIOLA LIVE: arbitra Colombo, Di Bello al Var; Moviola Roma-Milan, c'era il rigore per i giallorossi? Fischiato l'intervento di Bartesaghi, caos per i gialli a Maignan e Modric.

Perché Mancini è stato espulso in Panathinaikos-Roma? La moviolaLa Roma, contro il Panathinaikos, resta in 10 dopo 15': fallo da ultimo uomo di Gianluca Mancini e cartellino rosso dopo on field review. msn.com

Panathinaikos-Roma, la moviola: Mancini espulso per fallo da ultimo uomoEpisodi dubbi, casi VAR del match dello Stadio Olimpico Spyros Louis ... msn.com

Panathinaikos-Roma, la moviola: Mancini espulso per fallo da ultimo uomo #EuropaLeague #PanathinaikosRoma #ASRoma x.com

I quotidiani e la moviola di Roma - Milan Le news https://milanworld.net/threads/edicola-rigore-roma-ok-pulisic-niente-fallo.158071 #Milan #Acmilan #RomaMilan - facebook.com facebook