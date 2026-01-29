Moviola Maccabi Tel Aviv Bologna l’episodio chiave della partita di Europa League | i dettagli

Questa sera la partita tra Maccabi Tel Aviv e Bologna si è decisa in modo deciso da un episodio chiave durante la moviola. L’arbitro ha preso una decisione importante che ha influenzato il risultato finale del match, giocato nell’ultima giornata di Europa League. I tifosi sono rimasti sorpresi e alcuni hanno già iniziato a commentare l’episodio sui social. La situazione ha acceso il dibattito tra appassionati e analisti, mentre la squadra italiana cerca di capire se ci sono state giuste o sbagliate interpretazioni.

