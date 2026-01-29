Moviola Borussia Dortmund Inter | Kovacs convince i quotidiani ma il Corriere dubita su Sucic

Kovacs ha preso approvazioni dai giornali sportivi italiani per aver diretto bene la partita tra Borussia Dortmund e Inter, vinta 0-2 dagli italiani. La vittoria al Signal Iduna Park porta tre punti importanti in Champions League, e i commenti sui social e sui giornali sono tutti favorevoli all’arbitro. Solo il Corriere si mostra un po’ più dubbioso su alcune decisioni relative a Sucic, ma nel complesso l’analisi resta positiva.

